Hårde besparelser i Nordjylland - så meget er der skåret i hjemmehjælpen

NORDJYLLAND:Siden 2010 er andelen af ældre borgere i Nordjylland over 65 år steget med 27 procent - men samtidig har kommunerne i gennemsnit skåret hjemmehjælpen med 34 procent, så der sammenlagt tildeles færre timers hjemmehjælp til de ældre end for 10 år siden.

Det viser en ny analyse, Ældre Sagen har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Og det er noget, der vækker bekymring, fortæller John Kirstein Sørensen fra Sindal, der er lokalformand og medlem af Ældre Sagens landsbestyrelse.

- Jeg er noget utryg ved de her tal, og jeg er utryg ved, at ældreplejen ikke bliver prioriteret højere. I dag kan vi se, at de her mange år med besparelser har ramt de ansatte, som nu arbejder under et minut-tyranni for at få tingene til at hænge sammen, og det rammer også de ældre, som ikke føler, at de får den nødvendige hjælp og omsorg, siger John Kirstein Sørensen.

Han mener, at det faldende antal timer til bad, rengøring og medicinering i de ældres eget hjem skyldes, at kommunerne bruger pengene forkert.

- Det er et område, hvor vi sidder med en klar fornemmelse af, at pengene ikke bliver brugt på kerneopgaven, men derimod på konsulenter og administration. Og den prioritering forstår jeg ikke, siger John Kirstein Sørensen.

Eksempelvis nævner han, at kommunerne under den første corona-nedlukning fik tilført ekstra millioner, som skulle bruges på bedre rengøring hos de ældre - men ifølge en rundspørge, Ældre Sagen fik lavet efterfølgende, blev rengøringerne tilsyneladende aldrig gennemført.

Og det er umiddelbart heller ikke til at se, at pengene så bliver brugt andre steder i ældreplejen, mener John Kirstein Sørensen.

- Som lokalformand for Ældre Sagen kommer jeg en del hos vores medlemmer, som gerne vil snakke om de udfordringer, det her medfører. Mest af alt føles det for dem, som om deres hjem er en banegård, hvor der hver uge er op mod 10 forskellige hjælpere igennem, og nogle af dem er måske endda vikarer ude hverken kompetencer eller uddannelse til at sætte en støttestrømpe på. Det skaber forståeligt nok utryghed. Og det er de ældre meget, meget kede af, siger John Kirstein Sørensen.

Bruger pengene anderledes

En af de kommuner, der har skåret mest i antallet af hjemmehjælpstimer - 49,9 procent - til de ældre over de seneste år, er Mariagerfjord Kommune. Her er andelen af ældre over 65 år samtidig steget med næsten 31 procent.

Men det betyder ikke, at kvaliteten af hjemmehjælpen er faldet, mener formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Jan Thorbøll Andersen (S).

- Kvaliteten er den samme som altid, men vi oplever, at mange flere ældre over 65 år bliver mere selvhjulpne og bliver meget ældre, før de får behov for hjælp i hjemmet. Og det er jo rigtig positivt, siger Jan Thorbøll Andersen.

Han kan heller ikke genkende billedet af, at ældreområdet hele tiden er udsat for nedskæringer. Tværtimod ser han det som et område, som Mariagerfjord Kommune prioriterer højt, men flere midler går til såkaldt forebyggende indsatser frem for de traditionelle plejeopgaver.

- Vi investerer stort i vores ældres fysiske og psykiske helbred. Vi har kulturelle tilbud i for eksempel Biecentret i Hobro, hvor de ældre mødes om foredrag, ture og spisning, og vi har også mange senioridrætsforeninger, som er med til at samle de ældre til en tredje halvleg bagefter. Det er noget, der er meget givende, oplever vi, og som er med til at give et fællesskab og undgå ensomhed, siger Jan Thorbøll Andersen.

- Ren spareøvelse

Hos Ældre Sagen tror man dog ikke meget på, at nedskæringerne skyldes, at de ældre har mindre brug for hjælp.

- Nej, det er en ren spareøvelse, lyder det fra John Kirstein Sørensen.

- Der er en tendens i kommunerne til, at frivillige og pårørende i højere og højere grad bliver bedt om at overtage nogle af de opgaver, hjemmeplejen tidligere har løftet. Og det er altså en skidt retning at bevæge sig i. Vi betaler alle sammen til en fælleskasse, der gerne skulle sikre de her ydelser, og så må kommunerne altså løfte opgaven, siger lokalformanden for Ældre Sagen.

- De ældre, kommunerne har med at gøre lige nu, er utroligt loyale over for det offentlige system, så de brokker sig ikke. Men snart vil der altså komme nogle årgange, som stiller nogle andre krav og ikke vil finde sig i det serviceniveau, vi ser nu. Så jeg håber og tror på, at det vil vende, siger John Kirstein, der mener, at det er nødvendigt med langt flere midler til området for at følge med den demografiske udvikling.

- Og så skal man altså til at bruge pengene rigtigt i stedet for at bruge dem på konsulenter og prestigeprojekter, tilføjer han.