Haarup: Det er helt vildt fedt

FODBOLD: Inden søndagens kamp mod FC Nordsjælland havde 21-årige Mathias Haarup sammenlagt spillet syv minutters Superligafodbold som indskifter mod henholdsvis AaB og FC Midtjylland.

Søndag spillede han samtlige 90 minutter mod Superligaens farligste offensiv og var med til at holde målet rent i en helt ny forsvarskonstellation, efter Rasmus Minor og Nicholas Gotfredsen måtte melde forfald med henholdsvis karantæne og skade.

- Det er da helt vildt fedt. Jeg har det virkelig fedt lige nu, lød det fra den unge forsvarsspiller efter kampen, hvor Hobro i 70 minutter udspillede det hold, der ellers har toppet rækken i hele sæsonen.

- Vi har selvfølgelig forberedt os godt hele ugen, hvor vi har arbejdet meget på, hvordan vi skulle dæmme op for deres wingbacks med vores kanter, mens midterforsvaret skulle stå kompakt. Og vi må jo sige, at det fungerede, siger Mathias Haarup, der også kunne stå bag et par scoringer med sine enormt lange indkast.

Brød.9: Hobro rykker med sejren op på fjerdepladsen i Superligaen - lige i den uge, hvor der bliver uddelt tv-penge.

- Jeg synes efterhånden godt, vi kan sige, at det ser lyst med henblik på en plads i topseks. Jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at vi går efter det. Det kræver selvfølgelig, at vi præsterer uge efter uge, for vi skal stadig huske, at vi er et lille hold, der er rykket op fra 1. division, siger Mathias Haarup.