Hærværk på testcenter: Vi er helt uforstående

HOBRO:Gerningsmænd har i nat udøvet hærværk og tyveri mod test- og vaccinationscentret i Hobro Idrætscenter.

Det skriver centret på sin Facebookprofil. Man har fjernet al skiltningen, der viser vej ved centret. Der er tale om både metalskilte og bannere, der er blevet klippet over.

- Det er bare så drønærgerligt. Vi bruger tid og penge på at sætte det her op, så folk kommer det rigtige sted hen. Når det så bliver fjernet, skal vi ud og sætte noget nyt op. Det er bare penge, vi hellere ville bruge på alt muligt andet, siger centerleder i Hobro Idrætscenter, Johnny Wulff.

Udover de skilte og bannere centret selv har opsat, har der også været forsøg på at fjerne et metalskilt, kommunen har opsat ved vejen. Det er lykkes at rykke skiltet halvt af, men man har tilsyneladende måtte opgive.

Centerlederen fortæller, at nogle af de stjålne skilte er to meter høje og vejer godt til. Det er ikke bare nogen, man lige smider bag på cyklen, som han udtrykker det.

Her plejer der at være både bannere og skilte. Privatfoto.

- Det er en rigtig ærgerlig situation for alle. Der er kun tabere. Vi er helt uforstående overfor, at der er nogle, der gider bruge kræfter på sådan noget her, siger han.

Centrets rengøringsteam forlod stedet klokken 22 tirsdag aften. Johnny Wulff mødte selv ind klokken halv otte onsdag morgen. Tyveriet er altså foregået i det tidsrum. Situationen bliver ikke bedre af, at tyvene valgte at slå til lige op til påskeferien.

- Vi går ind i en påske, hvor vi får drøntravlt. Der er test og vaccination tre dage, så der kommer rigtig mange mennesker herud. Spørgsmålet er jo også, hvor meget vi kan nå at gøre inden helligdagene, siger han.

Johnny Wulff fortæller, at centret har kontaktet både regionen og det vagtfirma, der er hyret til at stå ved centret. Da skiltningen er væk, får de nu en ekstra opgave med at vise vej. Samtidigt undersøger regionen ifølge centerlederen, hvad man kan stille op lige her og nu.

På Facebook opfordres man til at kontakte centret, hvis man har set eller hørt noget.