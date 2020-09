Hærværksbølge på seks biler i Hobro

HOBRO:To mænd iklædt en rød og sort hættetrøje begik på to scooter natten til søndag adskillige tilfælde af hærværk på biler parkeret på Hovangsvej og Hostrupvej i den nordlige bydel.

Her blev sidespejlene i førersiden sparket eller revet i stykker på en række forskelige bilmærker, blandt andet en Skoda Octavia, Peugeot, Ford og Fiat Punto.

Hærværksbølgen gik også ud over tankanlægget Cirkel K på Aalborgvej 2, hvor skraldespande blev væltet og stativer ved tankanlægget udsat for vold klokken 02.26.

Set af flere vidner

De to gerningsmænd er flere steder set af vidner, blandt andet af en beboer på Hovangsvej.

Vedkommende ønsker dog at være anonym, men fortæller at han fra sit køkkenvindue søndag morgen klokken 7.20 ser en mand på en scooter, der forsøger at ødelægge sidespejlet på hans firmabil parkeret ude på vejen langs fortovet modsat bopælen ved at lange en arm ud efter den.

Beboerne på Hovangsvej blev søndag morgen orienteret om hærværket på vejens egen facebook side at et lokalt vidne. Privatfoto

- Lige efter hører jeg et bump, og da jeg går ud på vejen kan jeg se at en række biler parkeret ude på vejen har fået ødelagt deres sidespejle. Efterfølgende skriver jeg søndag morgen på Hovangsvejs facebook side, at de andre beboere på vejen skal kontrollere om deres biler også har været udsat for hærværk, forklarer han.

Tyveri af scooter ved Føtex

Sidste vidneudsagn om de to mænd er søndag morgen klokken 7.30, hvor de bliver set stjæle en scooter fra Føtex parkeringskælder i Adelgade.

Ifølge autoværkstedet Jans Auto på Lupinvej i Hobro kan reparation af sidespejle på personbiler nemt løbe op i et større beløb, for eksempelvis en Skoda Octavia mellem 2000 og 3000 kr.