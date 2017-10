Hammer: Vi snakker efter efteråret

FODBOLD: Pål Alexander Kirkevold er ikke til at stoppe, og søndag nettede han for 10. Superligakamp i træk og udvidede dermed den rekord han nappede for en uge siden i Horsens.

Nordmanden blev samtidig udtaget til det norske landshold, og flere og flere har fået øjnene op for nordmandens kvaliteter.

Derfor vil Hobro da også meget gerne forlænge med angriberen, der har kontraktudløb næste sommer.

- Vi har aftalt, at vi nu melder ud, at vi ikke snakker sammen før efter efterårssæsonen, og så må vi se, om vi kan lande en aftale. Det er mest fair for alle parter den måde, og så behøver du og de andre journalister ikke at spørge om det samme hver eneste uge, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Men er det overhovedet realistisk at holde på ham?

- Vi vil selvfølgelig gøre meget for. Andre end mig sil synes, at det kan blive rigtig svært. Men jeg kan jo også se ham til daglig og se, hvor glad han er for at være her, så vi vil strække os langt for at lave en aftale, hvor begge parter kan være tilfredse. Men selvfølgelig er det svært, for der findes desværre større klubber end Hobro derude, og det kan da godt være, at han skal ende sådan et sted, siger Jens Hammer Sørensen.

Han kunne også glæde sig over, at Hobro rykkede op på fjerdepladsen, hvilket giver ekstra penge i klubkassen i form af tv-penge.

- Jeg tror da også, at det er mere end, vi har budgetteret med, lyder det med et stille grin fra Jens Hammer Sørensen.

- Nogle af spillerne kan da have ret i, at vi burde melde ud at vi godt kan gå efter topseks. Men vi skal se, om vi kan vinde igen på søndag, og så må vi tage det med målsætningerne senes, synes jeg.