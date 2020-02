Haps: Politi fangede 17 trafikanter i uvarslet kontrol

MARIAGERFJORD:Er det rigtigt, hvad folk siger?

Når politiet får tilstrækkeligt mange henvendelser fra folk, der fortæller om farlige forhold i trafikken, tager man ud og tjekker. Og det var lige hvad et hold på fem-seks politifolk gjorde sidst onsdag eftermiddag.

Holdet stod blandt andet i Hørby Skoleby mellem klokken 15 og 23, fordi flere har fortalt om farlig knallertkørsel, og det endte også med at betjentene havde skrevet ti sigtelser ud, da arbejdsdagen var omme.

En knallert med passager udløste således to sigtelser. For man må hverken køre med passager på sådan en eller selv lade sig transportere bagpå. Andre, der står til knallertbøder, er en der kørte uden styrthjelm, en der ikke havde kørekort til sin knallert, en uden forsikring til køretøjet. en der manglede lys, en der kørte for hurtigt og endelig en, der havde stjålet den knallert, han kørte på.

Betjente var også ude i Hadsund og Terndrup, hvor de havde mere fokus på biler. Det gav syv sigtelser.

En får et hak i kørekortet samt en bøde på 1500 kroner for at have talt i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

En anden manglede at have spændt sikkerhedsselen, to havde så store mangler ved bilen, at de blev sendt til syn, andre to bilister havde ikke kørekort med sig, og kørte for hurtigt på motorvejen.