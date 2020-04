Har du set noget? 58-årig mand overfaldet af knallertbølle

HADSUND:En 58-årig mand blev påskedag 12. april 2020 udsat for et overfald i Hadsund.

Nordjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at manden før overfaldet var kommet kørende på sin scooter inde i Hadsund. Her dyttede han af to medkørende scootere.

- Da den 58-årige efterfølgende ankom til Munchs Eng, hvor han tog ophold, kom den ene af to personer på scooterne hen til ham. Her blev han overfaldet med slag og spark, så han pådrog sig hævelser i ansigtet,” skriver politiassistent fra Nordjyllands Politi, Niels Voldbæk i pressemeddelelsen.

Han oplyser, at den anden person på scooter også kom til stedet, men denne foretog sig intet, mens overfaldet stod på.

Efterlyser vidner

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med 2-3 cyklister, der den pågældende dag kørte på Østre Alle i Hadsund cirka mellem kl. 16 og 17. Cyklisterne kørte i vestlig retning, da de blev overhalet af to scootere, og førerne på disse bar ingen styrthjelm, ligesom de beskrives som værende omkring 25 år.

Har du set noget? Så kontakt Nordjyllands Politi på 114.