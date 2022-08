Harry Potter satte turbo på Nikolines skrivelyst - hun har en helt speciel måde at få gode idéer til historier på

BRØNDERSLEV:Brønderslev Forfatterskole samler igen i år mange unge, og en af deltagerne er 15-årige Nikoline Haabendal, der bor lidt udenfor Hobro. Det er andet år, at hun tilbringer uge 31 i sin sommerferie på Brønderslev Forfatterskole.

Det med at skrive har altid haft en stor plads i hendes liv.

- Efter at jeg læste Harry Potter, blev jeg forelsket i at læse og skrive, fortæller Nikoline Haabendal, der begyndte at læse Harry Potter - hun har læst bøgerne omkring ti gange.

- Da jeg var 12 år, læste jeg ikke andet, husker hun.

Samtidig har hun også fået fortalt af sine forældre, at hun som helt lille fyldte bøger op, før hun overhovedet kunne skrive - så interessen har været der fra en meget tidlig alder.

Eleverne læser deres tekster højt for hinanden - på hyggelig vis på madrasser på gulvet. Foto: Bente Poder

Den første rigtige historie, som hun husker at have skrevet, var en julehistorie.

- Det var den første, jeg skrev for sjov, og ikke fordi det var en skoleopgave, husker Nikoline Haabendal.

Der gik hun i 4. eller 5. klasse. Siden er hun blevet ved med at skrive, og det er mest indenfor fantasy-genren, som hun også læser mest indenfor.

Idéer på trampolinen

Nikoline Haabendal får sine idéer til sine historier på en lidt speciel måde: Det foregår ofte på hendes trampolin.

- Når jeg hopper på trampolin, så hopper jeg rundt i en cirkel, og så tænker jeg bare og finder på de mest skøre historier. Når jeg er på trampolinen, så bliver de udfoldet, forklarer hun.

Nikoline Haabendal i gang med at lytte til en af de andre elever på forfatterskolens historier. Foto: Bente Poder

Hun har altid leget meget på sin trampolin.

- Når jeg hopper rundt på den, så kører det kreative flow rigtigt godt, oplever Nikoline Haabendal.

Hun kan bruge trampolinen bevidst til at sætte tankerne i gang.

- Hvis jeg virkelig vil have en god idé, så er det dér, jeg får den.

En hovedomvælter

Nikoline Haabendal nyder at være på Brønderslev Forfatterskole, og hun har også haft kontakt med de andre elever siden sidste år, hvor hun også var med på skolen, hvilket var en stor oplevelse.

- Det var den største hovedomvælter, fortæller Nikoline Haabendal, der til hverdag ikke er sammen med andre, der har en stor skrivelyst.

- Kulturen her var helt anderledes. Jeg følte, at jeg kom hjem, og der var folk, der var ligesom mig, fortæller hun.

Nikoline Haabendal sammen med lærer på Brønderslev Forfatterskole, Julie Midtgaard, som har været med til at indstille hende til Statens Kunstfonds drømmestipendium. Foto: Bente Poder

Oveni den undervisning, hun får på Forfatterskolen, har Nikoline Haabendal fået mulighed for endnu mere støtte til sit arbejde med at skrive: Hun har modtaget Statens Kunstfonds Drømmestipendium på 10.000 kroner, som skal bruges til et mentorforløb.

Og det glæder hun sig til. Samtidig er der også rart med sådan en anerkendelse. Hun fortæller, at det betyder meget, også fordi hun før aldrig var sikker på, om hun egentlig kunne bruge det med at skrive til noget, og om hun var god nok.

- Det gik op for mig, at det godt kan blive til noget - det behøver ikke bare være noget, jeg drømmer om, fortæller Nikoline Haabendal.

Hun håber på at blive forfatter og få noget udgivet i fremtiden.

- Jeg har også altid drømt om at blive redaktør eller journalist. Jeg har altid tænkt, at jeg vil blive ved med at skrive resten af mit liv.