Niels Hausgaard er færdig med at holde kæft

Kommer Niels Hausgaard og tilbyder en koncert med kort varsel, så siger man ikke bare ”Nej”.

Og det gjorde de da heller ikke i Musikforeningen Rytmus i Mariager, da den populære nordjyske entertainer henvendte sig og tilbød at optræde i Den Gamle Biograf i Mariager fredag 28. august.

- Det kunne vi selvfølgelig ikke sige nej til, og vi fik hurtigt stablet arrangementet på benene.

- Vi glæder os sådan til at komme i gang med koncerterne i Den Gamle Biograf igen, og det har vi på fornemmelsen at publikum også gør, lyder det fra en begejstret Rytmus-talskvinde Jane Grøn.

Niels Hausgaard var egentlig i gang med en større Danmarks-turné, da han og hans musikerkolleger 11. marts fik ”besked på at holde kæft på ubestemt tid”.

Men nu kan den lune vendelbo altså ikke ”holde kæft mere”.

Han mener, at mange af de ting, der fyldte vores hoveder før Coronaen, er rykket en del i baggrunden. Derfor vil han ud og lege med noget nyt materiale.

- Det vil blive en aften med garanti for store og små bommerter, ja, direkte fejl. Ikke timede og planlagte pinligheder, men vaskeægte bommerter, som vi kender dem og elsker dem. Der vil undervejs blive fine forglemmelser, som især ældre er så dygtige til, bebuder Niels Hausgaard.

Koncertarrangørerne i Mariager er naturligvis indstillet på at overholde alle tænkelige Covid 19-forskrifter og det betyder bl.a., at der ikke vil blive lukket så mange gæster ind som normalt.

Det betyder til gengæld så også, at de, der er heldige at få fat i en billet, får en helt speciel intim oplevelse.

- Vi har erfaring for, at Niels Hausgaard-billetterne bliver revet væk på få minutter, og for at tilgodese så mange som muligt, har vi derfor fastsat et max-antal på seks billetter pr. bestilling, oplyser Jane Grøn..

Billetsalget skydes i gang 14. august kl. 18 via hjemmesiden www.rytmusen.dk