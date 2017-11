Havde pistol og skarpe skud liggende

HADSUND: En 48-årig mand fra Hadsund-området står lige nu foran en dommer i retten i Hjørring i et grundlovsforhør. Det sker efter en episode i Hadsund onsdag aften, hvor politiet beslaglagde en pistol og et magasin med skarpe skud.

Preben Møller fra Nordjylland Politi er meget fåmælt omkring episoden. Han vil dog fortælle, at politiet blev kaldt til en adresse ved Hadsund i forbindelse med husspektakler, og i forbindelse med det kommer det frem, at der var en pistol på adressen. Ifølge Preben Møller har den 48-årige mand dog ikke brugt pistolen til at true med i forbindelse med husspektaklerne.

Manden bor på adressen.