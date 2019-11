Hedehuset skal drive café i Mariager Saltcenter

MARIAGER:Bestyrelsen for Fonden Hedehuset har netop nikket ja til, at Fonden Hedehuset kan overtage forpagtningen af Café Salt, beliggende i Saltcentret i Mariager.

- Fonden Hedehuset driver i forvejen Café På Banen i Hobro som en socialøkonomisk virksomhed. Sådan bliver det også med Café Salt.

- Vi kommer til at drive caféen som rammen om en professionel beskæftigelsesindsats og STU.

- Vi har erfaret, at en seriøs og professionel beskæftigelsesindsats for borgere, for hvem ledighed ofte er det mindste problem, løses bedst i en virksomhedsramme, der drives på helt almindelige markedsvilkår. Det betyder også, at vi ud over vores pædagogiske personale og vores psykolog kommer til at få brug for en kok og en hel del serveringspersonale, forklarer direktør i Fonden Hedehuset, Carsten Bredahl i en pressemeddelelse om den nye forpagtningsaftele.

Han afviser i samme åndedrag ”alle de verserende rygter” om, at Café Salt med Fonden Hedehuset i spidsen nu skal drives for offentlige midler og dermed skabe unfair konkurrence.

- Vi håber tværtimod på, at vi med vores måde at drive Café Salt på kan være med til at trække endnu flere besøgende ikke bare til Saltcentret, men til Mariager generelt.

- Vi ved godt, at det er svært at drive forretning i Mariager, og derfor vil vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at støtte op om forretningslivet for alle de forretningsdrivende i byen, betoner Carsten Bredahl.

I forbindelse med overtagelsen af Café Salt lukker Fonden Hedehuset Harlekin Butik og Café på Rosengade 9 i Mariager, men flytter produktionen og dele af butikken med ned på Café Salt.

Fonden Hedehuset overtager forpagtningen af cafeen i Saltcenteret i Mariager pr. 1. maj 2020.

- Og vi glæder os utrolig meget til samarbejdet med Saltcentret, som er en virkelig spændende kulturinstitution.

- Fonden Hedehuset vil i nærmeste fremtid invitere alle interesserede til en hyggelig informationsaften på Café Salt, hvor vi vil fortælle om vores måde at drive socialøkonomisk virksomhed på, om de økonomiske forhold, om hvad gæsterne kan forvente af Café Salt i fremtiden og ikke mindst om, hvordan vi arbejder med at hjælpe udsatte mennesker videre mod uddannelse og beskæftigelse, annoncerer Carsten Bredahl.