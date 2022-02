Heftig biljagt på de små veje i Himmerland

HIMMERLAND:En længere biljagt med til tider gode hastigheder pænt over det tilladte endte natten til søndag med anholdelse af en 40-årig mand fra Himmerland.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

- Vi får en klokken 02.48 natten til søndag anmeldelse om et mistænkeligt forhold om en bil, der holdt i et industriområde i Hadsund. Vores patrulje i Hobro blev sendt til stedet, men da de nærmede sig den mistænkelige bil, speedede manden i bilen sit køretøj op og forsøgte at stikke af, og han var tydeligvis lokalkendt, fortæller vagtchefen.

For det hele resulterede nemlig i en lige knap halv times biljagt, der gik rundt på de små veje i Himmerland i Visborg-Skelundområdet, før det dog endte med, at den 40-årige flugtbilist kørte fast i et skovområde - næsten uden for lands lov og ret.

- Her blev den 40-årige så anholdt. Og efterfølgende blev det da også klart, hvorfor manden ikke ville stoppe og tale med os. Han var nemlig eftersøgt af politiet for flere andre forhold. Samtidig med var bilen, han kørte i stjålet, han havde ikke noget kørekort, og så var han bar lige for at toppe det påvirket af narko, fortæller Thomas Ottesen.

Heldigvis var der ikke mange på vejene, da biljagten jo foregik midt om natten, for ellers kunne det have gået galt.

Den anholdte blev taget med på stationen i Hobro og har overnattet der, før han op ad søndagen efter afhøringer kan forlade stationen med nok en stak sigtelser for ulovligheder i baglommen.