Helmig, Dodo og de andre stiller op for Hobro IK

HOBRO:1. divisionsklubbens helte viger for en stund grønsværen til fordel for nogle af dansk musiks tunge gamle drenge og piger.

10. juni arrangerer Hobro IK "Musik i Østerskoven" med 10 timers livemusik på DS Arena.

Topnavnet er Thomas Helmig, der skal slutte festen hen imod midnat. Og det vil nok ske med både "Stupid man", "Malaga" og nogle af de andre hit fra den erfarne popmager.

Før Thomas Helmig optræder Lars Lilholt Band, Dodo and the Dodos, The Powls og Den Danske Mafia.

Lars Lilholt med band skal også levere til "Musik i Østerskoven". PR-foto

- Det er selvsagt første gang, at der bliver spillet livemusik af denne kaliber på DS Arena, og vi er ovenud stolte over programmet. Vi havde ikke turde håbe på, at vi kunne tiltrække så store navne, og vi ser frem til en dag fyldt med fantastisk musik i Østerskoven, fortæller Henrik Hammershøj, drift- og eventchef i Hobro IK.

Normalt kigger de på fodbold, men 10. juni skal publikum lytte til musik på DS Arena. Arkivfoto: Claus Søndberg

Sommerkoncerten på DS Arena er et af tiltagene, der skal være med til at skabe en stærkere og mere bæredygtig økonomi i Hobro IK.

- Vi skal hele tiden kigge på, hvordan vi kan udvikle vores forretning, og vi mener, at dette er den rette vej at gå for at skabe større indtjening til Foreningen Hobro IK af 1913.

"Musik i Østerskoven" lørdag 10. juni begynder klokken 13.30 og slutter til midnat. Der bliver tale om musik fra start til slut, for en DJ sørger for at holde stemningen oppe mellem hvert band.

Billetsalget starter fredag 27. januar.