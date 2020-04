Her er alle daginstitutioner og skoler klar til at genåbne onsdag

MARIAGER:Nogle kommuner genåbner skoler og daginstitutioner i etaper, men sådan bliver det ikke i Mariagerfjord.

Her er påskedagene blevet brugt på at planlægge, hvordan børnene op til og med femte klassetrin kan vende tilbage, og samtlige 22 daginstitutioner, dagplejen og ni folkeskoler åbner onsdag 15. april - specialskolen i Astrup dog først 20. april.

Det fremgår af en pressemeddelelse søndag.

- Hen over påsken har vi knoklet med at undersøge, hvordan vi kan byde børn og personale velkommen tilbage, så alle kan være så trygge og sikre som overhovedet muligt. Vi har lavet meget detaljerede planer for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, hvordan de fysiske rammer skal udnyttes og hvordan vi sikrer, at hygiejnen er helt i top, fortæller dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther.

Ifølge hende kan alle institutioner og skoler leve op til sundhedsmyndighedernes krav:

- De er gået grundigt til værks. De har været meget kreative, når det gælder om at finde gode og praktiske løsninger, som passer til de lokale forhold. Vi har nu gennemgået alle planerne og vi har givet vores institutioner grønt lys til at slå dørene op igen, siger Berit Vinther.

Blandt tiltagene er pasning og undervisning i mindre grupper, ligesom meget vil foregå udendørs.

Forældrene har fået direkte besked fra skoler og daginstitutioner om genåbningen via henholdsvis Aula og Family.