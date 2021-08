Her er landets billigste villa - så lidt koster den nu

ØSTER DOENSE: Landets p.t. billigste villa til salg hos ejendomsmæglere ligger i Nordjylland.

Nærmere bestemt på Hobrovej 106 ved Øster Doense nord for Hobro.

Hidtil har villaen været udbudt til blot 99.000 kr. Den lave pris hjalp dog ikke, og efter villaen har været til salg i knap fem måneder, er prisen sænket yderligere - hele 19 procent.

Nu er udbudsprisen blot 80.000 kr, skriver boliga.dk.

Nordjyskes omtale af huset i april - også dengang var det landets billigste villa:

En køber skal da heller ikke forvente et indflytningsklart hus. På ingen måde.

- Det er et byggeprojekt. Der er helt bart indvendigt, hvor alle vægge er revet ned, fortalte ejendomsmægler Michael Myrtue, da Nordjyske skrev om huset i april.

Han forventede, at en mulig køber kunne være en gør-det-selv-type, som totalrenoverede huset. Eller en, der rev det ned for at bygge nyt.

Indtil videre er villaen fortsat til salg, nu til en pris, der er en femtedel lavere.