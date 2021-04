Her er Nordjyllands billigste villa - så lidt koster den

HIMMERLAND:Drømmer du om at købe hus, men har et stramt budget, så er der flere muligheder i Nordjylland.

Landsdelens billigste villa til salg lige nu koster under 100.000 kr.

Den ligger på Hobrovej 106 nær Øster Doense nord for Hobro. Men - for der ér et men: Villaen er bestemt ikke indflytningsklar.

"Det skal påregnes at alt i boligen skal renoveres, istandsættes eller udskiftes - lige med undtagelse af vinduerne", skriver Home Hobro-Mariagerfjord , der sælger villaen.

3 Huset er tomt indvendigt og er bestemt ikke indflytningsklart. Foto: Home

- Ikke en perle

- Det er ikke en perle, lyder det utilsløret fra ejendomsmægler Michael Myrtue.

Trods udbudsprisen på 99.000 kr. står mulige købere ikke ligefrem i kø for at overtage villaen, der betegnes som "et håndværkertilbud".

- Det er et byggeprojekt, man køber. Der er helt bart indvendigt, hvor alle vægge er revet ned, fortæller Michael Myrtue.

Gør-det-selv eller riv ned

De hidtidige ejere havde planlagt at renovere huset, men opgav at fuldføre istandsættelsen.

Nu forsøges huset så solgt gennem ejendomsmæglerfirmaet, og en mulig køber må påregne en del ekstraudgifter til istandsættelse.

- Nogle køber et hus, river det ned og bygger et nyt. Eller også kan køberen være gør-det-selv-typen, siger Michael Myrtue.

Tilbød 15.000 kr.

Ejendomsmæglerfirmaet i Hobro er allerede blevet kontaktet af flere, der vil høre mere om den meget billige villa.

Nogle har spurgt, om de kunne flytte ind med det samme - det var ikke muligt - mens andre har givet meget lave købsbud, helt ned til 15.000 kr.

Indtil videre er villaen stadig til salg. Den er ikke kun den p.t. billigste villa i Nordjylland, men også den næstbilligste i hele landet, ifølge prisoversigten på boligsiden.dk .

Nogle huse sælges dog privat, og her kan priserne for de mest faldefærdige godt være endnu lavere, beretter Michael Myrtue.