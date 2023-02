Her gik berømtheder i skole - nu kan du købe den

HOBRO:Murene udstråler patina, og hvis de kunne tale, ville vi høre mange gode historier. Vestergade 34 i Hobro er en af byens ældste, og nu er den sat til salg.

Det er Mariagerfjord Kommune, som sælger ejendommen, der senest har huset kommunens IT-afdeling.

Men engang var den realskole, og den har haft flere kendte elever. F.eks. Thorvald Pedersen (1887-1961), farmaceut og grundlægger af NOVO Nordisk, og Gerda Wegener (1886-1940), berømt tegner og maler.

En ny ejer kan både bruge huset til erhverv eller ombygge til boliger. I alt er der 508 kvadratmeter fordelt på to en halv etage. Kommunen sætter mindsteprisen til 1,7 millioner kroner og venter ellers på tilbud, som skal afleveres senest 31. marts.

De officielle data i BBR siger, at Vestergade 34 er fra år 1900. Men museumsfolk har korrigeret og vurderer, at huset faktisk blev rejst i 1886.

I en vurdering fra 2014 blev ejendommen kategoriseret som bevaringsværdig.

"Byggeriet har rødder i klassicismen og er til dels nationalromantisk. Der er en fin afbalanceret detaljeringsgrad i ornamenteringen. Detaljer er velproportioneret i forhold til byggeriets størrelse", lyder beskrivelsen.

Billedet er fra 2004, dengang gymnastiksalen til venstre for skolebygningen stadig stod. Den var også bevaringsværdig, men alligevel tillod Mariagerfjord Kommune nedrivning for at give plads til et lejlighedsbyggeri. Arkivfoto: Torben Hansen

Mariagerfjord Kommune skriver da også i sit udbudsmateriale, at Vestergade 34 er en både stor og vigtig ejendom i Hobros historie. Især størrelsen gør, at den spiller en rolle i det almene bybillede, hvorfor Mariagerfjord Kommune ikke vil være indstillet på, at den hverken helt eller delvist kan nedrives.

Realskolen havde også en bevaringsværdig gymnastiksal, men den blev for nogle år siden revet ned for at give plads til byggeri af lejligheder.