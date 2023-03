Her kan du få en hjælpende hånd til forholdet...

MARIAGERFJORD: Vores børn fortjener en god og tryg opvækst. I hverdagens trummerum og travlhed kan vi dog komme til at overse noget af det, der har størst betydning for vores børns trivsel og udvikling, nemlig parforholdet.

Det vil Mariagerfjord Kommune som den første nordjyske kommune nu gøre noget ved.

Relationen til vores partner er ikke alene afgørende for, om vi voksne har det godt. Det er også den vigtigste forudsætning for, at vi kan skabe en tryg familie uden for mange konflikter, som er det, vores børn har allermest brug for.

Det er ikke altid nemt at få parforholdet til at fungere, når der kommer børn til verden. Undersøgelser viser, at hver femte dansker oplever at være i et belastet parforhold, og at konflikterne i særlig grad stiger, når man får børn. Dertil kommer skilsmissestatistikken, som taler sit eget tydelige sprog: Danmark har den højeste skilsmisserate blandt høj-indkomstlande i Europa.

Derfor står Mariagerfjord Kommune nu klar med en hjælpende hånd.

- Jeg er glad for, at familierne i Mariagerfjord Kommune nu får en ekstra hjælpende hånd, hvis de har problemer i parforholdet. Vi er blandt de fire første danske kommuner, som giver forældre fri adgang til "Vores Parforhold". Det gør vi, fordi vi tror på, at børn har det bedst, når mor og far kan enes og har det godt. Derfor bakker hele byrådet op om dette gode tilbud, siger borgmester Mogens Jespersen.

Mogens Jespersen, borgmester i Mariagerfjord Kommune. Jakob Lerche

Studier viser, at økonomiske og geografiske barrierer gør, at mange par ikke får søgt kvalificeret hjælp til parforholdet i tide. Den hjælp, de fleste kender til, er parterapi, men det kan være både dyrt, tidskrævende og svært at nå i en hektisk hverdag. Her er forventningen, at et digitalt og gratis univers som "Vores Parforhold" kan hjælpe flere par.

Det hele er samlet på voresparforhold.dk, og inspiration om parforholdet bliver tilgængelig for par i kommunen fra og med 1. marts.

Ens problemer

- Ambitionen med "Vores Parforhold" er at inspirere og rådgive forældre med hjemmeboende børn, og her kan et let første skridt til hjælp være digitalt og baseret på selvhjælp. For selv om alle par har unikke ting, der holder dem sammen, så er problemstillinger i parforholdet ofte ret ensartede, og der findes relevant viden om, hvordan man håndterer dem, siger Tea Trillingsgaard, som er leder af forskningsenheden for par- og familieforskning ved Aarhus Universitet.

Hun står i spidsen for en forskergruppe, der vil undersøge, hvorvidt en tidlig forebyggende indsats som "Vores Parforhold" kan styrke familiers trivsel på sigt.

Mogens Jespersen understreger, at 'Vores Parforhold' særligt henvender sig til børnefamilier. Det gælder både de par, der er glade for hinanden, og som ønsker inspiration til at bevare det gode, og de par, der synes, at konflikterne udfordrer samlivet, og har brug for konkrete redskaber. Desuden er der hjælp til par, der har det svært, og som har brug for længerevarende og professionel hjælp for at komme godt videre.

VORES PARFORHOLD På voresparforhold.dk kan par eksempelvis tilmelde sig 'Parguiden' og få mails med inspiration, lytte til en podcastserie, der tager fat på de vigtigste temaer i et parforhold, tage et par-tjek, som giver en rapport over styrker og udfordringer i parforholdet, ringe til den anonyme rådgivningslinje 'Partelefonen' og se små film og få konkrete redskaber til parforholdet Vores Parforhold universet lanceres 1. marts 2023 og vil frem til 31. januar 2025 være et gratis tilbud til borgere i Mariagerfjord Kommune. Vores Parforhold er en forebyggende indsats, der har til formål at styrke familiers trivsel, og som rulles ud i fire af landets kommuner: Mariagerfjord, Ikast-Brande, Syddjurs og Gentofte Kommune. Vores Parforhold er udviklet af nonprofit-organisationen Center for Familieudvikling i et samarbejde med Aarhus Universitet og med støtte fra Samfonden. Vores Parforhold VIS MERE

Bag udviklingen af 'Vores Parforhold' står nonprofit-organisationen Center for Familieudvikling, som igennem de sidste 20 år har arbejdet med at styrke trivslen hos par og familier.

For direktør Mattias Stølen Due er det en stor glæde, at par i Mariagerfjord Kommune nu får adgang til ét samlet univers med fokus på parforholdet.

- Parforholdet hører til det vigtigste og vanskeligste i tilværelsen. Derfor har vi alle brug for inspiration fra tid til anden, hvis vi skal lykkes med det. Vi ser store perspektiver i at udbrede mere viden på dette område, så endnu flere kan passe på parforholdet til gavn for familier og børns trivsel, siger Mattias Stølen Due, direktør i Center for Familieudvikling.