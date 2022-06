Her må du ikke gå langs kysten - Naturfolk i oprør over "uretmæssig spærring"

Danmarks Naturfredningsforening er stærkt utilfreds med, at Mariager Camping har spærret adgangen til denne sti langs fjorden, hvor byens befolkning har færdedes i 40 år. - Jeg tror ikke, at campinggæsterne tager notits af, at der går nogen på stien, siger Peter Toubøl fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. Foto: Torben Hansen