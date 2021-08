Her skal der være solcelleparker

MARIAGERFJORD:Solens energi skal i fremtiden høstes på to lokaliteter i Mariagerfjord Kommune, hvor der allerede står en flok vindmøller og snurrer.

Byrådet har netop udpeget Handest Vindpark syd for Hobro samt Hejring Vindpark som steder, hvor der kan sættes paneler op.

- På Handest Hede står der vindmøller i forvejen, og her ønsker entreprenøren at opføre et brintanlæg, som kan lagre overskydende strøm.

- Et Power to X-anlæg, som kræver en ny VVM-undersøgelse, fortalte borgmester Mogens Jespersen (V), da byrådet drøftede sagen på sit augustmøde.

SF's Peder Larsen kaldte det en dejlig nyhed, at der kommer Power-to-X-anlæg ved Vindpark Handest. Det falder på et tørt sted.

- Vi har travlt, hvis vi skal opfylde målsætningen om at være fossilfri i 2040, sagde Peder Larsen.

Glenstrup opgivet

En projektmagers idé om at lave et solcelleanlæg ved Glenstrup Sø er for længst skudt ned af politikerne.

Lokalrådet for Handest, Glenstrup og Holmgaard har været yderst kritisk og advaret om, at et naturskønt område ville blive skæmmet.

Projektmagere har også haft et godt øje til Als Enge, Skjellerup, Thygeslund, Vandkærvej, Willestrup gods og østkysten til solcelleparker.

Økonomiudvalget har tidligere givet afslag til dem alle.

Kun fuglefløjt

Tilbage er nu et solcelleprojekt ved Gunderup og Vandkærvej, som muligvis kan komme i spil - men som pt. "ikke indgår i den videre planlægning".

Gunderupvej omtales som "værdifuldt landbrugsområde" og bevaringsværdigt, men det er en af de lokale, Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) fra Mariager ikke enig i.

- Ib Frederiksen (tidligere amtsborgmester, red.) sagde engang til mig, at det eneste, de kunne dyrke dér, var fuglefløjt! sagde Erik Kirkegaard Mikkelsen på byrådsmødet.