Heste med skader: Her er politiets afgørelse

KLEJTRUP:For ti dage siden fandt Christina Johansens sine to heste med sår på benene og totter klippet af benene og på enden.

Midt- og Vestjyllands Politi har undersøgt sagen, og er nu kommet til en konklusion.

Midt- og Vestjyllands Politi kan ikke med sikkerhed fastslå, hvordan skaderne er opstået, men skadernes omfang og placering er forenelige med, hvad der ses i forbindelse med normal hesteadfærd og i forbindelse med uheld under udøvelse af denne adfærd, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Der er således ikke sket noget strafbart.

Udover politiet har undersøgt sagen, har en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen undersøgt de to heste.

- Vi kan ikke sige, hvad skaderne præcist kommer af, men vi kan bare slå fast, at skaderne ikke er unormale for heste på fold og der er ikke noget, der peger på, at der er sket noget strafbart, siger fungerende politikommissær Marianne Steinke, der har ledet efterforskningen.

Skamferet af ukendte gerningsmænd

Sagen om de to mishandlede heste begyndte den 21. februar, da Christina Johansen opdagede, at to af hestene, der går ved en ejendom på Herredsvejen ved Klejtrup ikke langt fra Hobro, var blevet skamferet af ukendte gerningsmænd.

Hun kom til ejendommen og fandt de fem heste i et hjørne af folden. Deres ører var lagt helt ned, og de stod og viste tænder. Da Christina Johansen kom tættere på dem, løb den ene imod hende og sparkede ud. Noget de aldrig plejede.

- Vi opdagede hurtigt, at den ene hest, "Nissen", intet hår havde på et stort stykke af det ene bagben. Samtidig var der klippet store totter af benet og på røven, fortalte Christina Johansen til Nordjyske.

Hun opfordrede efterfølgende andre med heste i området om, at være opmærksom og passe på deres dyr.

I sensommeren og efteråret 2021 efterforskede Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi en række sager om skamfering af heste i området nord for Randers, som kun ligger små 40 kilometer fra Klejtrup. Dengang vurderede politiet, at overgrebene mod hestene var seksuelt relateret.