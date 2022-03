Hestefolk og økosamfund på kant - nu skærer kommunen igennem

ROLD SKOV: Det er ikke lykkedes initiativtagerne til et økosamfund at få en frivillig aftale med naboer om vejadgang til en plet, hvor de vil opføre 25 alternative boliger med skovhaver og permakultur.

Derfor skærer teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune nu igennem og siger o.k. for, at vejadgangen kan ske ved ekspropriation.

Det baner vejen for, at kommunen kan lave en lokalplan for byggeriet af det nye økosamfund ved Rold Skov, som er døbt Lindemosehuse.

Kaj Henriksen, en af initiativtagerne, siger til Nordjyske, at man har afsøgt alle muligheder i dialog med naboerne:

Sportsrideklubben; Ridehallen, som ejer den jord, sportsrideklubben lejer, samt lodsejerne i nummer 9 og 11 på Brovej i Arden.

- De føler jo, at det er hesteland og hesteejendom, forklarer Kaj Henriksen.

- Vi har haft en ganske fornuftig - og til tider hyggelig og morsom - dialog med naboerne. De har sagt, at de vil kæmpe imod til den dag, det ikke giver mening at kæmpe mere. Og at de da derefter vil byde os velkommen som gode naboer.

Gitte Bartholomæussen fra Arden Sportsrideklub siger, at Lindemosehuse er et fantastisk projekt, hvis man er til den slags boliger.

- Men beliggenheden er forkert. De lukker os lidt inde i en byzone, uden mulighed for at udvide på sigt.

- Vi skal afgive et stykke af jorden, hvor vi holder stævne, en bøgehæk og en stor række træer. Alt skal væk. Det var vi lidt kede af, siger Gitte Bartholomæussen.

Hun er bange for, at slaget er tabt. Også selv om en kommende lokalplan skal i høring, hvor naboer kan give deres besyv med.

- Vi er nok ikke de store spillere. Når politikerne har bestemt, at sådan skal det være, bliver det sådan.

Brovej er adgangsvej til de otte hektar, hvor folkene bag Lindemosehuse vil bygge deres alternative boliger. Arkivfoto: Torben Hansen

Brovej gøres bredere

Brovej skal gøres bredere, så lastbiler kan passere. Det er ikke et ønske fra levefællesskabet, understreger Kaj Henriksen, men derimod et krav fra vejmyndigheder og politiet.

Tvisten om vejadgangen giver ikke skår glæden over at være godt på vej med Lindemosehuse, lader Kaj Henriksen forstå.

- Vi snakker godt med de nærmeste naboer. Når de først accepterer, at det er sådan, det er, vil vi få et udmærket naboskab, forudser han.

Ekspropriation til vej til økosamfund Der skal eksproprieres mellem 1 og 2,5 meter ekstra vejudlæg over en strækning på 300 meter på Brovej i Arden. Fagenheden i Mariagerfjord Kommune vurderer, at der skal eksproprieres på den østlige del af den eksisterende anlagte vej, da der på den vestlige side af vejen er placeret en transformerstation samt allétræer, der vil fordyre projektet. Den endelige opgørelse af arealbehovet vil dog først fremgå, når der er udarbejdet et vejprojekt. VIS MERE

Beslutningen om at ekspropriere bakkes op af et flertal i teknik og miljø-udvalget i Mariagerfjord Kommune.

For stemte Per Husted (S), Niels Peter Christoffersen (S), Rikke Fonnesbæk (S), Jørgen Hammer Sørensen (DF), Per Kragelund (V) og Christian Johnson (K).

Imod at ekspropriere til vejadgang stemte Niels Erik Poulsen (V).

- Vi er glade for, at der nu er kommet hul på bylden, og at vi får en tidslinje at arbejde efter. Vores tidshorisont er, at vi går i gang med at byggemodne og bygge i foråret 2023, fortæller Kaj Henriksen.

Ind til videre har 10 købt sig ind i levebofællesskabet. Målet er at komme op på 25.