Himmerland præsenteret med et lunt glimt i øjet

Hvad er det, der binder Himmerland sammen som turistdestination - fra Limfjorden i vest til Kattegat i øst? Og hvordan laver man en fælles markedsføring af området, så man hverken i Løgstør, Aars, Mariager, Øster Hurup eller andre af egnens byer føler sig overset?

Det er den slags spørgsmål, de efterhånden har haft godt et år til at tænke over i den nye himmerlandske turistorganisation, Destination Himmerland - og nu foreligger det første, helt håndgribelige resultat af overvejelserne i form af et nyt 60 siders branding-magasin med titlen ”Ferie i Himmerland – Her oplever du det store i det små”

Magasinet er en online og interaktiv publikation, hvor læseren kan blive inspireret til at søge mere information på både destinationens hjemmeside og på de forskellige annoncørers hjemmesider.

I magasinet kan man bl. a. læse om den smukke Panorama-rute ved Bramslev Bakker, om madoplevelser fra f. eks. Hotel Amerika eller ved Glenholm vingård, om sjove og lærerige oplevelser for børn hos Vikingecenter Fyrkat og ved Stenaldercenter Ertebølle, og om de hyggelige købstæder Løgstør og Mariager m. m.

- Vi er rigtig spændte på at se, hvordan magasinet bliver taget imod af både turister og turistaktører, siger Helene Christensen, marketingsansvarlig i Destination Himmerland.

- Håbet er, at magasinet kan inspirere og motivere turisterne til at komme til Himmerland, og den opmærksomme læser skulle gerne lynhurtigt opleve den himmerlandske lune og fornemme, at artiklerne er skrevet med et glimt i øjet.

Branding-magasinet er ikke et decideret magasin, der fortæller, hvad man kan lave som turist om sommeren.

Det fortæller snarere om, hvad man som turist kan opleve i Himmerland året rundt.

Undervejs i online-magasinet støder læseren på en række videoer og slideshows, der bringer turisterne tættere på de oplevelser, de kan opleve i Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommune.

Og sidst i maj vil branding-magasinet så i øvrigt blive fulgt op af en decideret sommerguide, der fortæller om de mange skønne sommer-oplevelser, man som turist kan se frem til at få i det himmerlandske.

- Vi har store forventninger til denne form for branding, erklærer turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen, Destination Himmerland.

- Jeg har faktisk ikke set et sådan interaktivt branding-magasin andre steder i Danmark, så jeg vil næsten påstå, at Destination Himmerland er first mover på dette punkt, tilføjer han.

Destination Himmerland vil i øvrigt løbende opsamle data på læserne af magasinet. Data, om destinationen kan bruge i den videre markedsføring af området.

Interesserede kan selv finde magasinet på nettet ved brug af følgende link https://magasin.destinationhimmerland.dk/aarsmagasin20212/