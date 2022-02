Hjælp til Ukraine: - Jeg forsøger at holde tårerne tilbage

NORDJYLLAND:En propfyldt lastbil sætter mandag aften kurs mod det sydvestlige Ukraine med tøj, tæpper, soveposer, mad og medicin til krigsramte ukrainske familier. Alt sammen er samlet ind i Nordjylland

Bag initiativet står Tommy Bruus-Jensen fra Vodskov, mens en anden nøgleperson er sognepræst Tine Gramm Petersen fra Hobro. Initiativet kan følges i Facebook-gruppen ”Nordjylland hjælper Ukraine” og voksede time for time hen over weekenden.

Tommy Bruus-Jensen har et firma, der importerer brændsel fra Ukraine, og han har forretningsforbindelser i det krigsramte land. Han holder helst lav profil, for fokus skal være på indsamlingen - ikke hans person, siger han.

- Fredag aften hørte jeg i nyhederne, at nødhjælp strander ved grænsen og ikke kan komme ind til ukrainerne. Jeg tænkte: Det kan da ikke passe. Mine kontakter i Ukraine fortæller, at situationen er meget værre, end vi ser på tv, fordi journalister ikke kommer, der hvor det er værst, siger han.

Tommy Bruus-Jensen fandt ud af, at hans ukrainske samarbejdspartner havde en lastbil i Tyskland, som var på vej hjem med tomt lastrum. Det lykkedes ham at få dirigeret lastbilen omkring Nordjylland. Indsamlingen ”Nordjylland hjælper Ukraine” blev lanceret på Facebook, og pengedonationer finansierede brændstofudgifter til lastbilen.

Tommy Bruus-Jensen: - Nordjyderne har virkelig sparket røv med denne indsamling.

- Hele weekenden har folk afleveret bidrag på min adresse i Vodskov. Nordjyderne har virkelig sparket røv med denne indsamling, siger Tommy Bruus-Jensen.

Smertestillende til børn

Sideløbende gik sognepræst Tine Gramm Petersen i aktion i Hobro. Via sociale medier arrangerede hun en tilsvarende indsamling, og hen over weekenden hobede sækkene og kasserne sig op i Hobro Kirkes lokaler i Vestergade.

Soveposer, vintertøj, tæpper, bleer, mad og medicin er strømmet ind.

Travlhed i Hobro Kirkes lokaler i Hobro.

- Vi har meget konkret meldt ud, hvad vi har brug for, og det er folk glade for. Vi efterlyste for eksempel smertestillende medicin til børn, og så er folk gået på apoteket og købt børnepanodil, fortæller Tine Gramm Petersen.

Hun understreger, at alle bidrag gør en forskel.

- Fem dåser tun og et tæppe kan betyde, at en hel familie ikke skal gå sultne i seng.

Hun var mandag tydeligt rørt over nordjydernes opbakning.

Sognepræst Tine Gramm Petersen er rørt over støtten til ”Nordjyder hjælper Ukraine”, men også bedrøvet over, at indsamlingen overhovedet er nødvendig. Arkivfoto: Nicolas Cho Maier

- Jeg står med det største smil og forsøger at holde tårerne tilbage. Jeg er så stolt, men også meget ked af det. Jeg er dybt bedrøvet over, at denne indsamling overhovedet er nødvendig.

- Men jeg er stolt over, at det kan lade sig gøre at samle så meget ind. Nu mangler vi bare nogle flere lastbiler, smilede hun.

Hvorfor reagerer mennesker så positivt på jeres bøn om hjælp til Ukraine?

- Mennesker har brug for at reagere på en begivenhed, der bringer dem i sorg og chok. Når det lille barn dør, så sidder moderen ved krybben og græder, mens faderen går ud og hugger brænde. Lige nu har vi brug for at hugge brænde, forklarer sognepræsten.

Ukrainer hjalp til

Lastbilen, som ankom til Hobro mandag middag, efter at den var blevet læsset godt op i Vodskov, kunne slet ikke rumme alle effekterne. Derfor forsøger man at skaffe endnu en lastbiltransport.

På kirkekontoret i Vestergade i Hobro vimsede frivillige omkring og pakkede, sorterede og læssede lastbil.

Vitalii Onoiko hjalp med at læsse effekterne til Ukraine. Han bor ved Hobro og har masser af familie og venner i det krigsramte land.

Blandt dem var Vitalii Onoiko. Han er ukrainer, arbejder på en himmerlandsk kvæggård og bor i Valsgaard med hustru og barn.

- Vi har masser af familie og venner i Ukraine. Situationen er virkelig slem, og min kone er meget påvirket, fortæller Vitalii Onoiko.