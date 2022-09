Hjemmeværnet holder øvelse med 150 soldater i Hobro

HOBRO:Enheder fra Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland og Marinehjemmeværnet holder lørdag 24. september feltøvelse med op mod 150 soldater i området omkring Hobro havn.

Overvågning, afsøgning og bevogtning af havneområdet samt havnebassinet er blot nogle af de opgaver, hjemmeværnsoldaterne skal træne i forbindelse med øvelsen "Spækhugger", oplyser Hjemmeværnet i en pressemeddelelse.

Soldaterne skal øve afsøgning og bevogtning af et havneområde. På vandet vil Marinehjemmeværnet have gummibåd og marinehjemmeværnsfartøj til at løse opgaver, herunder eskorte af Søværnets transportskib, Sleipner, ind til havnen.

Opgaverne er helt centrale for en soldat i Hjemmeværnet. Det er færdigheder, som bruges i forbindelse med Host Nation Support (værtsnationsstøtte). Host Nation Support er med seneste forsvarsforlig blevet en helt central militær opgave for Hjemmeværnet.

- Vi har i den sidste tid set udenlandske enheder deployere (dvs. opstille våben eller styrker i et bestemt område så de kan anvendes med meget kort varsel, red.) via Esbjerg havn samt danske enheder deployere via Fredericia og Køge havne, hver gang med soldater fra Hjemmeværnet til at bevogte områderne omkring skibe og materiel.

- Derfor har jeg behov for at øve og vedligeholde mine soldaters færdigheder, så jeg fortsat kan støtte med den opgave, men også med de mange andre opgaver Hjemmeværnet støtter med, fortæller chef for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Claus Schmidt, i en pressemeddelelse.

Hjemmeværnssoldaterne kommer til at fylde i bybilledet omkring havnen. Man håber, byens borgere har lyst til at komme forbi og se nærmere på aktiviteterne.

- Vi opstiller et informationscenter ved stenskulpturen "Ringen", her vil man kunne se materiel og køretøjer, samt høre mere om øvelsen og om Hjemmeværnet, slutter Claus Schmidt.