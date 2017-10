Hjemvendte fra krig får deres egen politik

MARIAGERFJORD: Byrådet i Mariagerfjord Kommune vedtog på sit oktobermøde en ny politik for veteraner og deres pårørende.

Ideen om en særlig politik for borgere, der har været udsendt til international mission, tilhører byrådsmedlem Bo Ritterbusch, Liberal Alliance.

På byrådsmødet kvitterede han for, at samtlige kolleger i byrådet bakker op.

- Men en politik er jo bare ord. Der skal også handling bag, betonede Bo Ritterbusch.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget, Finn Cilleborg (S) sagde, at viden om veteraner skal spredes ud til alle ansatte i kommunen, der kan komme i berøring med veteraner.

En kommunal arbejdsgruppe har været hele vejen rundt - beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, handicap- og socialpsykiatri, børne- og familieområdet samt Veterancentret har været med.

Melanie Simick, Alternativet, bryder sig egentlig ikke om at bruge betegnelsen veteraner. Hun vil meget hellere sige "mennesker".

Hun glædede sig over, at frivillige har oprettet en cafe i Hadsund, rettet mod denne gruppe mennesker. Initiativet kan dog ikke stå alene.

- Det er en kommunal arbejdsopgave, at vi tager os godt af dem, mener Melanie Simick.

Jørgen Hammer Sørensen (DF) undrede sig over, at Rebild og Vesthimmerlands Kommuner har takket nej til at deltage i en veteranpolitik, al den stund det ikke koster ekstra.

Også han har det lidt blandet med ordet veteran. Ikke alle veteraner har været i direkte krigshandlinger, fremhævede han.

Jørgen Hammer Sørensens egen søn, der har været udsendt til Cypern på fredsbevarende FN-mission, betegnes således også som veteran.

Borgmester Mogens Jespersen (V) beklagede sin egen formulering fra tidligere om, at kun "en brøkdel" af de 253 veteraner i kommunen virkelig har behov for hjælp.

Borgmesteren er blevet belært om, at det er mange flere.

Finn Cilleborg vurderer, at de fleste veteraner vender hjem uden mén.

- Men det er så vigtigt, at sagsbehandlere og pædagoger i børnehaver ved, hvilke signaler de skal opfange, når folk har brug for hjælp, sagde Finn Cilleborg.