Hobro: Amankwah spillede ikke med hjernerystelse

HOBRO: Der har flere steder været spekuleret i, at Hobros norske forsvarskæmpe Yaw Amankwah færdigspillede lørdagens oprykningsbrag mod Vendsyssel FF med en hjernerystelse. Den skulle nordmanden have pådraget sig i et alvorligt sammenstød med gæsternes Christian Overby, hvor sidstnævnte netop måtte udgå med symptomer på en hjernerystelse.

Men Hobro IK slår nu fast, at nordmanden ikke havde hjernerystelse.

- Hobro IK ønsker at gøre det klart, at dette ikke var tilfældet. Yaw Amankwah blev tilset af sundhedsfagligt personale flere gange i lørdags, og der har slet ikke været tale om en hjernerystelse., skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Begge spillere blev selvfølgelig tjekket for symptomer på en eventuel hjernerystelse efter sammenstødet. Hos Yaw Amankwah var der ingen symptomer på en hjernerystelse. Yaw blev tilset efter sammenstødet, i pausen af kampen og igen efter kampen, og der var på intet tidspunkt noget, der tydede på, at han skulle have pådraget sig en hjernerystelse. Derimod var Vendsyssels Christian Overby lettere forvirret efter sammenstødet, hvorfor det blev skønnet, at han havde pådraget sig en hjernerystelse og dermed måtte skiftes ud med det samme, forklarer læge Steffen Skov, der tilså begge spillere.

- Jeg har det helt fint i dag. Jeg havde det også fint efter kampen, hvor jeg var med til at fejre oprykningen hele natten. Jeg følte som sagt et tryk i hovedet, som i interview-øjeblikket fik mig til at tro, at jeg måske have pådraget mig en hjernerystelse. Vi har en sundhedsstab, som tilså mig, og hvis de siger, at det skyldtes slaget på kindbenet, så er jeg sikker på, at de har ret, fortæller Yaw Amankwah om sagen.

Jeg har desuden prøvet at få en slem hjernerystelse tidligere i min karriere, og det var noget helt andet end det her, tilføjer nordmanden.