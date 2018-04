Hobro: Fokus er genoprettet

FODBOLD: Marginaler skilte Hobro fra en plads i enten medaljespillet eller den lette gruppespilspulje. Men nu har Thomas Thomasbergs mandskab i stedet et stort stykke arbejde foran sig, hvis de skal forny billetten til Alka Superligaen. Skuffelsen er dog for længst vasket væk - insisterer Jesper Bøge på før søndagens middagsmøde med FC Helsingør.

- Der er godt nok kommet spænding på drengen, efter at vi er havnet i den her pulje, hvor alle hold ligger tæt. Alle kampe er nærmest er den vigtigste i sæsonen. Men jeg synes hurtigt, vi har omstillet os og lagt frustrationen væk, siger højrebacken.

Fejlene fra det seneste nederlag til AGF er analyseret.

- De scorede to mål efter et hurtigt indkast, hvor vi stod og snorksov, og så nettede de på et dumt straffespark, vi lavede. Vi skal være mere parate og fokuserede. Så er vi til gengæld også et svært hold at bide skeer med. Men vi må ikke tro, det kommer af sig selv, siger Jesper Bøge.

Cheftræneren ser frem til en svær opgave i Helsingør søndag kl. 12.00, som kræver holdets fulde fokus.

- Vi skal over til en bane, der er svær at spille fodbold på. Så det handler om at have energi og power i tingene, så de endelig kan tippe over til vores fordel. Det har vi brug for, for det er et Helsingør-hold i bedre forfatning end længe, siger Thomas Thomasberg.