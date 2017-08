Hobro: God start - men lang vej hjem

FODBOLD: Pål Kirkevold og Vito Hammershøy-Mistrati var her, der og alle vegne, da Hobro IK mandag aften spillede 1-1 mod AaB i Alka Superligaen i fodbold. Angriberen og midtbanespilleren ser i de gode momenter ud til at kunne finde hinanden i søvne.

- Vito og jeg har fra starten fået en god fornemmelse for hinanden. Han er en dygtig spiller, og vi ved, hvad hinanden tænker, så det er perfekt, siger Pål Kirkevold, der scorede Hobros mål efter en assist af netop Hammershøy-Mistrati.

Nordmanden vil trods en god sæsonstart, hvor Hobro er på omgangshøjde med femtepladsen, ikke begynde at ændre på oprykkernes målsætning om overlevelse.

- Alle tager point fra alle, og det er jo kun et spørgsmål om tid, før Randers og AaB igen begynder at vinde kampe. Så selvom vi skal være tilfredse med vores sæsonstart, er jeg stadig sikker på, at det bliver en hård kamp for overlevelse, siger Pål Kirkevold.

Vito Hammershøy-Mistrati understreger også vigtigheden af at holde fødderne på jorden.

- Vi har spillet nogle gode kampe og vist et godt udtryk i en del kampe. Det må vi bygge videre på, men man skal aldrig hvile på laurbærrene, for så er det, at det går galt. Vi kan lynhurtigt ende nede i bunden, for længere er der heler ikke derned.