Hobro-anfører er klar til en ny tørn

HOBRO: Med lørdagens 1-0-sejr over Vendsyssel FF sikrede Hobro sig oprykning til Superligaen, og den kommende sæson i landets bedste række bliver formentlig med Mads Justesen på holdet.

Anføreren, der har kontraktudløb 30. juni, er i hvert fald opsat på en forlængelse.

- Det er i hvert fald ikke oplevelser som denne, der ødelægger glæden ved fodbold for mig. Jeg har tidligere sagt, at jeg skulle overveje, hvad jeg skulle, hvis vi ikke rykkede op, men mon ikke jeg fortsætter nu, sagde Mads Justesen efter lørdagens sejr.

Justesen har dog endnu ikke indledt drøftelser med sportschef Jens Hammer Sørensen med henblik på en forlængelse.

- Der har ikke været nogen dialog endnu, for vi skulle lige se, hvilken række vi skulle spille i. Vi skal nok i gang med at snakke nu, og mon ikke det nok skal lykkes os at blive enige, siger Mads Justesen.