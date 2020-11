Hobro-back træt af kedelig tendens: - Vi må tage fat i os selv

FODBOLD:Søndag tabte Hobro til Hvidovre, da sjællænderne vandt 4-3 på DS Arena. Dermed spæder nordjyderne til en dårlig stime, hvor de kun har vundet én ud af seks kampe i 1. division.

De første tre af gæsternes mål faldt på 20 minutter.

- Man må bare erkende, at vi har haft en dårlig stime defensivt. Det er nogle trælse mål, vi lukker ind. Der er for mange personlige fejl. Det sker jo i fodbold, men der har været for mange af dem, og de koster. Derfor taber vi, siger højrebacken.

Hobro-spilleren mener også, at den ekstremt dårlige start på opgøret mod sjællænderne er en større del af den seneste tids udfordringer for holdet.

- Det er ved at blive en tendens, at hvis vi spiller dårligt i kort tid, er vi bagud med to eller tre mål. Vi må tage fat i os selv, snakke det igennem og finde en løsning. Det her går bare ikke, siger Mathias Haarup.

Med nederlaget tilføje endnu et dårligt resultat til formkurven, som i forvejen har været nedadgående for det nordjyske divisionshold gennem efteråret.

- Vi er ved at have langt op til den top-seks. Det er ligegyldigt, om vi møder Hvidovre eller Viborg. Vi skal til at vinde nogle kampe, siger Haarup med henvisning til målsætningen om at komme med i oprykningsspillet.

Hobro har tre point til sjettepladsen - og dermed oprykningsspillet i 1. division.