Hobro-boss: Vores stærkeste hold nogensinde

FODBOLD: Onsdag aften udløb muligheden for at hente forstærkninger udefra før den kommende forårssæson i Alka Superligaen, men hos Hobro IK var der ingen panik før lukketid.

Allerede i efteråret sikrede himmerlændingene sig Frans Dhia Putros i FC Fredericia og Alexander Baun i Skive, og derfor havde sportschef Jens Hammer Sørensen en stille onsdag på Hotel Titanic i Belek, hvor Hobro-lejren er på træningslejr.

- Vores mål var at holde sammen på det, vi allerede havde, så vi er meget tilfredse, og jeg synes, at vi har haft et rigtig stærkt vindue. Jeg har det også sådan, at vi nærmest har fået en ekstra spiller, fordi Wilfried Domoraud er kommet tilbage fra sin skade, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

Han ser dermed med fortrøstning frem til et forår, hvor oprykkerne fra sit udgangspunkt på fjerdepladsen skal forsøge at jagte en plads blandt de seks hold, der får adgang til mesterskabsslutspillet.

- Vi ved, at det bliver rigtig tæt, men jeg synes, at vi ser stærke ud. Samlet set synes jeg, at vi med den her gruppe spillere og den trænerstab har samlet det stærkeste hold, vi nogensinde har haft i Hobro IK, siger Jens Hammer Sørensen.