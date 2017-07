Hobro delte med superligahold

FODBOLD: Om mindre end tre uger brager AGF og Hobro IK’s oprykkere sammen i anden runde af Alka Superligaen. Søndag udspillede der sig så en generalprøve på det opgør. På Ceres Park spillede hobrogenserne nemlig 1-1 i en træningskamp mod Glen Riddersholms superligahold.

Kampens første mål faldt allerede i syvende minut. AGF’s førstemålmand, Aleksandar Jovanović, gled, efter Hobros forårstopscorer, Pål Alexander Kirkevold, pressede ham. Målmandens fejltrin sendte læderet ud til en helt fri Nicholas Gotfredsen. Midtbanedynamoen fik derfor muligheden for ganske ubesværet at sende kuglen i mål med en hård inderside fra kanten af straffesparksfeltet. 1-0.

Stillingen holdt til pausefløjt. Det kunne Hobro især takke Jesper Rask for.

Målmanden spillede ellers ingen stor første halvleg, men da Morten "Duncan" Rasmussen fik chancen fra straffesparkspletten, pillede Jesper Rask pynten af Superligaens målrekordholder. Angriberen sløsede i sit spark, som uden fart eller præcision blev trillet mod Jesper Rasks højre side. Sparket var ingen sag for Hobros sidste skanse, som også reddede, da angriberen et halvt minut senere kom til et nyt farligt forsøg i feltet.

Hobro-målmanden kunne dog hverken gøre fra eller til, da Martin Spelmann udlignede efter 55 minutter. Midtbaneslideren stod for kampens første kvalificerede langskud, da AGF’s nummer 10 knaldede til bolden fra 25 meter. Bolden strøg ind i målmandens venstre side i sidenettet.

Dermed fik AGF måludbyttet af det spillemæssige overtag, som aarhusianerne besad i det meste af den første time, inden AGF skiftede hele holdet.

Aarhusianernes overtag betød dog ikke, at det derfor væltede ind med chancer til AGF’erne. De største muligheder faldt efter dødbolde. Det samme gjorde den største chance i anden halvleg, da Mikkel Rask skovlede bolden forbi med venstrepoten. På kanten af det lille felt endte bolden hos midterforsvareren, efter AGF havde taget et kort frispark fra frimærket.

Herefter kom Hobro bedre med, men foruden et godt langskudsforsøg kom nordjyderne aldrig helt tæt på. Derfor endte kampen med en deler.