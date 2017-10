Hobro fik første sejr i Reserveligaen

FODBOLD: For første gang i tre forsøg lykkedes det mandag eftermiddag for Hobro IK at hente en sejr i Reserveligaen, da Viborg blev besejret med 2-0 på DS Arena.

Amerikanske Emmanuel Sabbi og unge Mathies Skjellerup var de to målscorere for Hobro.

Holdet bragte sig foran allerede efter et kvarter, da Martin Mikkelsen sendte en fin bold ind i feltet, hvor Sabbi kom højest lige foran Viborg-keeperen, og så headede han bolden i nettet uden de store problemer.

Føringen blev fordoblet, da der var spillet 37 minutter af opgøret. Sebastian Grønning sendte en dybdebold frem mod Mathies Skjellerup, men keeperen var først over bolden. Men han valgte så at bolden lige for fødderne af Mathies Skjellerup, der let kunne sende bolden ind i et tomt mål.

Næste opgør i Reserveligaen spilles mandag 16. oktober, hvor modstanderen igen er Viborg FF, som denne gang har hjemmebane.