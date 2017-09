Hobro fik gang i målmaskinen

FODBOLD: Hobro IK er ikke overraskende videre i DBU Pokalen, efter holdet onsdag aften ikke havde de store problemer med at besejre Danmarksserieholdet fra Slagelse BI.

Foran et særdeles talstærkt publikum på det tidligere Superligastadion for FC Vestsjælland var Hobro-sejren aldrig rigtigt i fare, og slutcifrene lød på 5-1.

Hobro fik den bedste tænkelige start på kampen. Stadionuret havde end ikke rundet to minutter, før bolden lå i nettet første gang. Norske Yaw Amankwah dukkede op ved forreste stolpe på et perfekt slået hjørnespark fra Martin Mikkelsen, og nordmanden snittede den videre og ind i mål ved den nærmeste stolpe.

Det var ikke, fordi Hob ro vadede i chancer, men til gengæld kom Slagelse heller ikke frem til noget - kun en enkelt gang var JEsper Rasks mål truet i første halvleg, da Danny Olsen stod og sov en smule i forsvaret, og en Slagelse-spiller forsøgte et frækt lob, men forbi den fjerne opstander.

Sebastian Grønning ramte stolpen, ligesom Danny Olsen havde et glimrende firsparksforsøg lige forbi stolpen, inden Sebadtian Gørrning gjorde det til 2-0 kort før pausefløjtet.

Mikkel Mejlstrup Pedersen sendte en fin bold op igennem midten, og Grønning tog chancen fra kanten af feltet og sendte den i mål med et godt spark.

Hobro måtte dog igennem en forskrækkelse i starten af anden halvleg. Viktor Rygaard fik nemlig reduceret bare efter et par minutters spil, og kort efter var hjemmeholdet faktisk centimeter fra 2-2 på et hovedstød efter et frispark fra højresiden.

Hobro fik dog genvundet kontrollen over opgøret, og Sebastian Grønning lukkede kampen med sin scoring til 3-1. Emmanuel Sabbi pressede på på en høj bold og fik den ud i venstresiden, og her slog Björn Kopplin et fint indlæg ind mod Grønning, der med fuld appel headede den i mål.

Slagelse havde dog fået mod på tingene og kom til flere halve chancer i den sidste halve time, men også Hobro kunne have scoret flere gange med chancer til Danny Olsen og Emmanuel Sabbi.

Og Sebastian Grønning var for alvor i målhumør. Med et kvarter igen kom han fint løbende ind i et perfekt indlæg fra Bjørn Kopplin og firsttimede bolden ind ved nærmeste stolpe til 4-1.

Og 5-1 blev det med få minutter igen, da Danny Olsen tog chancen langt udefra og sendte et skruet langskud i mål.

Den triste nyhed for Hobro var, at Jacob Tjørnelund måtte udgå med det, der lignede en ny skade i lysken.