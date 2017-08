Hobro fik sin første udebanesejr

FODBOLD: Hobro tog sæsonens første udebanesejr, da de samtidig tildelte Silkeborg deres sæsons første hjemmebanenederlag. Et godt pressende Hobro-hold fik 0-2 med hjem fra JYSK Park.

Hobro startede som lyn og torden og bragte sig allerede foran efter 7 minutter, da Pål Alexander Kirkevold selv drev bolden frem i venstresiden, inden han var hurtigst over riposten på Quincy Antipas’ mislykkede afslutning.

I de hele taget drev Hobros forreste ofte gæk med Silkeborgs forsvar, hvor Antipas’ hurtige føder og Kirkevolds skarpe vendinger voldte store problemer, mens Silkeborg mest var farlige på et par dødbolde.

Robert Skov var dog tæt på at udligne i 38. minut med et tørt venstrebenshug, der sneg sig lige forbi opstanderen.

Anden halvleg var knapt i gang før de medrejsende Hobro-fans igen kunne juble. Hele tre nordjyder stod klar til at sparke på et hårdt indlæg fra Jesper Bøge, og cheftræner Thomas Thomasberg var nok ikke helt ked af, at det netop var brandvarme Kirkevold, der kom først. Klask, og 0-2.

Silkeborg forsøgte at presse Hobro, der stillede sig lidt tilbage og truede i dybden på kontraerne, hvor Antipas igen og igen viste, at de mange skader altså ikke er gået synderligt ud over farten.

Silkeborg blev dog ved med at tro på det, og i det 79. minut kunne indskiftede Stephan Petersen havde reduceret, men han sparkede fuldstændigt forbi en flad bold i feltet.

I slutfasen virkede Hobro til lidt at tabe kræfter, men det holdt, og Hobro fortsatte altså sin flotte Superligaindledning.