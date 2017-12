Hobro forlænger med assistenten

HOBRO: Michael Kryger har efterhånden været fast mand på sidelinjen i Hobro siden 2014, og det gode samarbejde assistenttræner og klub imellem fortsætter nu i mindst yderligere to og et halvt år.

Assistenttræneren har skrevet under på en kontraktforlængelse, der varer frem til sommeren 2020.

- Jeg er rigtig glad for at være i Hobro IK, hvor jeg har et rigtig godt samarbejde med Thomas Thomasberg. Vi har i det hele taget en rigtig god stab omkring spillertruppen, som har god forståelse for hinanden, og som jeg nyder at arbejde sammen med. Og så har vi ikke mindst en meget spændende spillertrup, som jeg også er glad for at arbejde sammen med hver eneste dag, udtaler assistenttræner Michael Kryger.

- Jeg nyder selvfølgelig, at det går rigtig godt for klubben lige nu, men der er ingen i klubben, som stiller sig tilfreds med den øjeblikkelige succes. Alle arbejder ambitiøst og målrettet for at forbedre tingene, og det miljø nyder jeg at være en del af, fortæller Michael Kryger.

Hos sportschef Jens Hammer Sørensen er der glæde over, at man med kontraktforlængelsen med assistenttræneren formår at holde sammen på et velfungerende trænerteam.

- Michael og Thomas arbejder godt og struktureret med en overordnet plan for vores eget spil og er samtidig dygtige til at studere og forholde sig til vores modstandere fra uge til uge. Derudover skal Michael have stor ros for den ekstra individuelle træning, han laver med spillerne hver uge, som spillerne er meget glade for, og som man kan se udbyttet af i kamp, forklarer Jens Hammer Sørensen.