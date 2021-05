Derfor skulle sportschef fyres: Alle midler skal gå til én post i budgettet

FODBOLD:Det er en epoke, der slutter i Hobro IK med Jens Hammers afsked. Han har været sportschef, siden man var at finde på tredje klasse på det danske fodboldtog, og han var frontfiguren, da man tog turen op i landets bedste række og i den grad spiste kirsebær med de store.

Nu er det imidlertid op til andre kræfter at drive klubben videre, men først skulle der siges pænt farvel i kølvandet på, at hovedpersonen selv havde fået overdraget nyheden om sit stop efter søndagens kamp mod Vendsyssel FF.

- Jens og jeg orienterede spillertruppen mandag formiddag, og jeg vil da gerne sige, at vi var en del, der kneb en tåre, for det var følelsesladet. Det er en mand, der har været med i klubben i 20 år, vi taler om, siger bestyrelsesformand Peter Christensen.

Når det er kommet til den slutning, skyldes det ikke uvilje mod Jens Hammers tilstedeværelse i klubben. Det er slet og ret et spørgsmål om økonomi og strategi.

- Vi har følt, at tidspunktet var rigtigt til at skabe en frisk start. Det er det, som klubben har brug for i den nuværende situation, siger Peter Christensen.

Hobro IK har tidligere været ude at fortælle om, hvordan corona-pandemien har været hård for klubbens økonomiske forudsætninger, og med en tro på det fortsat lokale snit over måden, klubben skal drives på, så er der ikke udsigt til en kapitalindsprøjtning fra en udenlandsk opkøber.

- Vi har en målsætning om at være med i top 18 i dansk fodbold. Det er stadig målsætningen til næste sæson, og hvis vi på sigt skal kunne leve op til den målsætning, så kan vi se, at vi må kanalisere alle tilgængelige midler over i investering i spillertruppen, forklarer Peter Christensen.

- Vi må sande, at de klubber, vi skal kæmpe med har store økonomiske muskler, og hvis vi skal kæmpe med på det niveau, så har vi ikke råd til en fuldtidsansat sportschef. Tanken om at lade vores nye cheftræner få større indflydelse på spillerrekrutteringen er derfor oplagt, siger Peter Christensen.

Med den plan in mente var første skridt at tage afsked med Jens Hammer. Næste skridt bliver at finde en ny cheftræner.

- Det ville virke lidt underligt, hvis vi havde Jens med i processen med at ansætte en ny cheftræner, så det første skridt var at sige farvel til Jens, og så gælder det om at få ansat vores nye træner nu, siger Peter Christensen.

Nu går han og klubbens tilbageværende sportslige sektor i gang med at finde den nye cheftræner, og den opgave skal gerne være løst, når spillertruppen kommer tilbage fra ferie.

- Jeg vil da allerhelst, at vi har det på plads om et par uger, og vi skal meget gerne have en træner, når spillertruppen møder ind igen efter endt ferie, siger Peter Christensen, der med Jens Hammers snarlige farvel overtager en række igangværende kontraktforhandlinger.

Hobro har på nuværende tidspunkt 10 spillere på kontrakt til den kommende sæson, og her er langtidsskadede Mads Hvilsom en af dem. Der er med andre ord lidt tyndt i geleddet.

- Det kan både være en fordel og en ulempe. Det er rigtigt, at vi skal have flere på kontrakt, men omvendt giver det også mulighed for, at en ny cheftræner i højere grad kan være med til at sætte sit præg på trupsammensætningen, siger Peter Christensen.

I den nuværende spillertrup er der fortsat en håndfuld spillere, der har kontraktudløb om ganske få uger, men de fik ikke blomster før søndagens kamp mod Vendsyssel, hvilket fortæller, at man fortsat er i dialog om en fælles fremtid.

- Vi har fem spillere, vi snakker kontraktforlængelser med. De forhandlinger har jeg fået overdraget af Jens, og så skal vi nok finde en afklaring, siger Peter Christensen, der er helt med på, at det er en stor opgave, som han har stillet sig i spidsen for.

- Vi er ikke så naive, at vi tror, at det bare kommer af sig selv. Det kommer til at kræve hårdt arbejde, men vi må bare trække i arbejdstøjet. Det har man altid været god til i Hobro, og det vil vi også være i fremtiden, siger formanden.