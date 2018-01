Hobro-forsvarer er i fremgang

FODBOLD: En ankelskade pådraget i begyndelsen af denne uge har gjort, at Jesper Bøge endnu ikke har været i stand til at træne med holdkammeraterne under Hobro IK’s træningslejr i Tyrkiet.

Men forsvarsspilleren er dog i fremgang.

- Der er stor fremgang i forhold til, da jeg fik skaden. Jeg er begyndt at kunne gå og løbe lidt, uden at det gør ondt, og det er dejligt, selv om det selvfølgelig er træls, at jeg ikke kan træne med, siger Jesper Bøge.

Forsvarsspilleren sigter dog mod at være kampklar, når Hobro 12. februar spiller forårspremiere i Alka Superligaen på hjemmebane mod AGF.

- Den kamp håber jeg på at være klar til. Det er det store mål for mig, siger Jesper Bøge, der dog ærgrer sig over at skulle se til fra sidelinjen i Tyrkiet.

- Det er nærmest deprimerende, at man ikke kan være med, når man kommer herned til godt vejr og gode baner. Hvis skaden absolut skulle komme, måtte det godt være sket tidligere på vinteren, så jeg kunne have været klar hernede, siger Jesper Bøge.