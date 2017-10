Hobro har våben mod FCN

FODBOLD: Det er en frygtindgydende offensiv, der gæster DS Arena i Hobro søndag eftermiddag.

FC Nordsjælland har gang i en flot sæson, hvor holdet trods salg af mange profiler har kurs mod en topplacering.

Trioen Ernest Asante, Emiliano Marcondes og Godsway Donyoh har tilsammen tegnet sig for hele 23 mål - hvilket er fem mål mere end Hobros trup til sammen.

- Der er da ingen tvivl om, at de har nogle kvaliteter, som vi skal være meget opmærksomme på, for generelt har de gjort det fantastisk i offensiven. Men omvendt har de også lukket en del mål ind, så jeg synes absolut, der er nogle områder, hvor vi kan gøre ondt på dem, siger Hobro-træner Thomas Thomasberg.

- Derfor kommer det til at blive en afvejning af, at vi selvfølgelig skal være påpasselige nede bagved, men vi skal heller ikke stå så kompakt, at vi glemmer, at vi også kan skabe muligheder og chancer imod dem. Vi skal passe på deres fart og deres individuelle kvaliteter, men også huske, at både Antipas og Kirkevold har nogle kvaliteter, som de ikke er så glade for at komme op imod, siger han.

Der er kampstart på DS Arena søndag klokken 12.00.