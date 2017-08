Hobro henter forsvarsspiller i Fredericia

FODBOLD: Hobro IK forstærker med virkning fra 1. januar 2018 holdet med forsvarsspilleren Frans Dhia Putros, der bliver hentet hos FC Fredericia i Nordicbet Ligaen.

Det meddeler himmerlændingene i en pressemeddelelse.

- Det er en aftale, vi er glade og stolte over. Vi har kendt Frans i mange år, og vi er sikre på, at han kommer til at passe perfekt ind med sine kompetencer. Han er en boldspillende, teknisk stærk og intelligent forsvarsspiller, som både er dygtig i det fremadrettede spil, men som også er dygtig til at forsvare, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Hobro IK henter Dhia Putros ved årsskiftet, når hans kontrakt med Fredericia udløber. Hobro har forsøgt at få skiftet til at træde i kraft tidligere, men har ikke kunnet blive enige med Fredericia om en aftale.