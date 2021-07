Hobro henter nye kræfter i Norge

HOBRO:Med under en uge til starten på den nye sæson i NordicBet-ligaen har Hobro IK været på indkøbstur i Norge for at forstærke truppen.

Her er blikket faldet på den tidligere Fredericia-spiller Mathias Nygaard, som efter ophold hos de færøske mestre HB Tórshavn og senest Raufoss IL fra den næstbedste norske række nu returnerer til dansk fodbold på en to-årig kontrakt med Hobro.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

I Hobro er 26-årige og 193 centimeter høje Mathias Nygaard udset til at styrke den centrale midtbane, og Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK, er meget tilfreds med tilgangen.

- Mathias er en stor og stærk central midtbanespiller, der kommer med stor fysik og styrke i duellerne. Hertil er Mathias en god boldspiller, der er pasningsstærk og kan bidrage til opbygningsspillet, siger Lars Justesen.

Mathias Nygaard ser frem til gensynet med dansk fodbold.

- Efter halvandet år i udlandet glæder jeg mig nu til at komme tilbage til dansk fodbold og at det bliver Hobro IK glæder mig endnu mere. Jeg har tidligere spillet med Anders Holvad og Martin Mikkelsen og de har begge kun snakket positivt om klubben, så at jeg nu er en del af denne og det nye Hobro IK-projekt ser jeg meget frem til, siger det nyeste navn i Hobro-truppen

Mathias Nygaard kan fredag debutere mod sin tidligere klub FC Fredericia, som Hobro møder på udebane i sæsonpremieren.