Hobro-hval er mere sjælden end forventet

HOBRO: Først var det en vågehval. Men nu har eksperter og Naturstyrelsen fået tilpas mange billeder og videoer af kendis-hvalen, at de tør sige, hvilken art der er tale om.

- Det er en sejhval. Det er eksperterne sikre på, siger Ivar Høst, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen.

To ting ved hvalen afslører, at det er en sejhval.

Den ene er hvalens kæbeparti og den anden er lufferne.

Det var hvalen selv, der fredag eftermiddag afslørede de vigtige informationer ved at svømme helt tæt på havnekajen. Her filmede flere nysgerrige tilskuere den helt tæt på. Det er ud fra disse videoer, at eksperter har fastlagt hvalarten.

Sejhvalen lever normalt i Atlanterhavet og er kun set i Danmark to gange - sidste gang den blev spottet på dansk jord var i 1980, hvor kadaveret af den blev fundet.

Det skønnes, at der på verdensplan findes cirka 50.000 sejhvaler. Det gør hvalen til en såkaldt moderat truet dyreart.

Dog er hvalen ikke truet nok til, at Naturstyrelsen vil gribe ind.

- Et individ ud af sådan en bestand redder vi ikke, siger Ivar Høst.

Hvis Naturstyrelsens redningsplan skulle komme hvalen til gode, skulle bestanden af sejhvaler være langt mindre, end den er nu.