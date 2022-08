Hobro i spil til demenspleje -Hadsund kan miste frivilligcenter

ÆLDREOMSORG:Under valgkampen KV21 i Mariagerfjord slog flere politikere på tromme for, at Hobro igen får en række plejehjemspladser, særligt for demente borgere.

Blandt de mest ivrige fortalere for ideen var Konservative, som kaldte et demensplejehjem i Hobro essentielt, hvis der skal skabes tryghed for mennesker med demens og deres pårørende.

I dag er det kun Hadsund, som kan tilbyde demenspladser. Det er en konsekvens af, at Mariagerfjord Kommune for år tilbage centraliserede demensplejen på Skovgården i Hadsund.

Nu er ønsket om specialiseret tilbud i Hobro poppet op i forbindelse med, at byrådet skal lægge sit 2023-budget. Forslaget er i offentlig høring, og alle kan give deres besyv med.

- Det er mest for de pårørendes skyld. Når man bor i Hobro og skal besøge sit demente familiemedlem i Hadsund, kan det være lang transport. Det anerkender vi.

- Samtidig får flere og flere sygdommen demens, og behovet for demenspladser stiger, siger formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jan Andersen (V).

Hvis vi skal have pladser til demente i Hobro, så skal det ikke være fordi, de har det i Hadsund, og vi skal stille vest og øst lige. Det skal være, fordi der er et behov i Hobro, siger udvalgsformand Jan Andersen fra Venstre. Arkivfoto: Andreas Falck

Det er han og hans kolleger i udvalget, der presser på for at få demenspladser i Hobro med i budget-2023. De vil have sat gang i en analyse.

- Hvis vi skal have pladser til demente i Hobro, så skal det ikke være fordi, de har det i Hadsund, og vi skal stille vest og øst lige. Det skal være, fordi der er et behov i Hobro, understreger Jan Andersen.

Han fremhæver, at Skovgården i Hadsund har stærke kompetencer inden for demens. Hjemmet har været pioner på musikterapi, som siden er blevet udbredt til hele kommunen. Så stor ros til Skovgården.

Men det er en overvejelse værd, synes Jan Andersen, om vi fortsat skal have særlige afdelinger til "komplekse borgere", eller om kommunen i stedet skal satse på at sprede kompetencerne ud til alle plejehjem.

- Det er jo en kendt sag, at vi i dag også har demente borgere på vores almindelige plejehjem, siger Jan Andersen.

Frivilligcentret i spil

I det forslag til budget, som er sendt i offentlig høring, er der både forslag til nye initiativer og til besparelser. Blandt mulige spareobjekter er Frivilligcentret Mariagerfjord, der holder til i Hadsund.

Frivilligcentret holder til i lokaler på Kirkegade 4 i Hadsund. Arkivfoto: Martin Damgård

Forslaget er at sløjfe det kommunale tilskud på 410.000 kroner, hvilket i praksis vil give dødsstødet til Frivilligcentret. For når kommunen trækker sin støtte, bortfalder statens bidrag på 350.000 kroner.

Nedlæggelse af eftermiddags- og aftentilbuddet i værestedet Fjordgade i Hobro for borgere med udviklingshæmning er også på tapetet. Der kan spares 900.000 kroner ved at nedlægge to stillinger.

Borgmester Mogens Jespersen (V) siger, at det ville være helt forkert af ham at kommentere forslagene på nuværende tidspunkt.

Han fortæller, at forslagene i budget-kataloget kommer fra direktionen og fra de forskellige fagudvalg. I år skal byrådet finde besparelser for 11,6 millioner kroner, for at det hele går i nul.

- Den 23. og 24. i næste uge sætter vi os sammen i byrådet og drøfter det. Nogle forslag får rød farve, som betyder, at så er de ude.

- Hvis alle i byrådet er enige om det, er de droppet. Gul farve er mulige forslag, som skal undersøges nærmere. Grønne tager vi med med det samme, fortæller Mogens Jespersen.

- Det ville være helt forkert af mig at kommentere det på nuværende tidspunkt, siger borgmester Mogens Jespersen om forslaget om blandt andet at nedlægge Frivilligcentret i Hadsund. Arkivfoto: Bo Lehm

Materialet om 2023-budgettet er tilgængeligt på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Det er i offentlig høring frem til 20. august klokken 10, og alle er velkomne til at kommentere det, borgere såvel som foreninger.