Hobro Idrætscenter får ny forpagter

HOBRO: Det bliver 30-årige Claus Svendsen, der overtager forpagtningen af Hobro Idrætscenters café, når den nuværende restauratør, Mikkel Schnoor Nielsen, stopper ved udgangen af maj efter næsten 11 år i jobbet.

Med en opsigelsesperiode på et år, har Hobro Idrætscenters bestyrelse haft god tid til at finde den rette til at overtage forpagtningen af caféen i Hobro Idrætscenter og på Danhostel, og i Claus Svendsen føler bestyrelsen sig overbevist om, at den har fundet en værdig afløser for Mikkel Schnoor Nielsen.

Claus Svendsen, som er bosiddende i Valsgaard, er uddannet kok og er i øjeblikket ansat på Aalborg Airport Hotel, hvor han stopper, når han pr. 1. juni tiltræder sit nye job i Hobro Idrætscenter og på Danhostel.

Han har næsten 10 år bag sig som kok - og har i flere år i forbindelse med større arrangementer været hjælper for centrets nuværende restauratør Mikkel Schnoor Nielsen.

- Vi er utroligt glade for, at det er lykkedes os at finde en ny, kompetent forpagter til at afløse Mikkel Schnoor Nielsen i vores café, og med valget af Claus Svendsen tror vi, at vi har fundet den rette mand til at drive cafeteriet videre på samme gode måde, siger formand for Hobro Idrætscenters bestyrelse, Henrik Bøker Nielsen.

- I et så stort center som vores, er det utrolig vigtigt, at vi har en velfungerende café til at betjene de næsten 300.000 gæster, som kommer i centret og på Danhostel i løbet af et år, og vi glæder os til at samarbejde med Claus Svendsen fra 1. juni, erklærer formanden.

Claus Svendsen vil som udgangspunkt drive Hobro Idrætscenters café videre i samme ånd som hidtil, d.v.s. at han fortsat vil levere mad ud af huset og selvfølgelig også afvikle mødearrangementer og privatfester i centret.

Forgængeren Mikkel Schnoor Nielsen understreger på falderebet, at Hobro Idrætscenters café er en sund og økonomisk god forretning, som han har været utrolig glad for at drive i de seneste næsten 11 år.