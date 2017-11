Hobro Idrætscenter fejrede halvt århundrede

HOBRO: Der blev skålet og ønsket tillykke i Hobro Idrætscenter lørdag formiddag. I år fylder centret 50, og det blev fejret ved en uformel formiddagsrecept.

Både nuværende og tidligere ansatte, bestyrelse, frivillige og samarbejdspartnere var mødt op for at markere 50 året for starten på Hobro Hallen, der senere blev til Hobro Idrætscenter.

I hallens sale og i svømmehalen summede det af aktivitet. I dagens anledning var der nemlig både gratis adgang til svømmebassinet, til fitness- og cirkeltræning og hoppepuder.

I hal 2 var der dyst i høvdingebold blandt både idrætsfolk, lokalpolitikere og byrådskandidater. Imens spillede HSE Vikings kamp i hallens lokale til e-sport, ligesom også både svømmeklubben, synkronsvømmerne, badminton- og håndbold- og tennisklubben samt HIK og gymnastikforeningen bidrog til jubilæumsprogrammet.

I Multisalen benyttede bestyrelsesformand Henrik Bøker lejligheden til at dele lidt minder fra de 40 år, han selv har haft glæde af centret, og til at takke ansatte, frivillige og samarbejdspartnere for deres indsats gennem tiden.

Hobro Hallen stod klar i 1967, siden er endnu en hal, en svømmehal - og senest en multisal - kommet til, og inden længe skal centret i gang med endnu en udvidelse.

Mariagerfjord Kommunes byråd har bevilget 11,5 millioner kroner til en udvidelse af Hobro Idrætscenter over de kommende år, mens bestyrelsen selv skal ud og skaffe den sidste tredjedel af finansieringen.