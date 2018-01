Hobro IK er landet i Tyrkiet

FODBOLD: Efter et enkelt års fravær er den tyrkiske by Belek igen i år destinationen for Hobro IK’s vintertræningslejr.

Fredag aften landede det nordjyske superligahold i Tyrkiet, og forude venter ni dages træningslejr, der skal forberede holdet, inden det går løs i Alka Superligaen 12. februar mod AGF.

Som en del af træningslejren spiller Hobro to træningskampe. Mandag gælder det polske Zaglebie Lubin, inden det lørdag 3. februar er tjekkiske Slovaco, der venter.

NORDJYSKE er med på træningslejren og leverer dagligt nyt fra Tyrkiet.