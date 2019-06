Hobro IK forstærkes med 26-årig offensivspiller

FODBOLD: Hobro IK har hentet forstærkning i form af den 26-årige offensivspiller Oliver Thychosen, der har fået en toårig aftale.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra superligaklubben torsdag.

Oliver Thychosen har senest været på kontrakt i Viborg FF, hvor aftalen udløb denne sommer. Han startede seniorkarrieren i Vejle Boldklub og har derudover spillet for FC Nordsjælland.

Sportschef Jens Hammer Sørensen glæder sig over aftalen:

- Vi har fulgt Oliver i flere år og har flere gange forsøgt at hente ham til klubben. Nu lykkedes det endelig, og det er vi virkelig glade for. Vi har haft et godt forløb med flere gode samtaler med Oliver, og vi er ikke i tvivl om, at han bliver en gevinst for os. Han er en dygtig offensivspiller, som også arbejder hårdt og seriøst, og han kommer til at præge kulturen her i klubben positivt, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Selv siger Oliver Thychosen:

- Hobro IK er en klub, hvor der altid spilles med hjertet, og hvor man altid giver sig fuldt ud. Man har præsteret over alle forventninger i mange år efterhånden, så der må blive arbejdet rigtig godt i klubben, og det glæder jeg mig til at blive en del af.