Hobro IK tygger på gentagelse efter fest for 3000-4000

Hobro IK skal lige have gjort kassen op, og så tygger man på, om der skal holdes flere musikfester på stadion i Østerskoven.

Det fortæller kommunikationschef Mikkel Højbo oven på klubbens nyeste satsning som koncertarrangør. Lørdag afviklede man Musik i Østerskoven på DS Arena, hvor blandt andre Lars Lilholt, Dodo and the Dodos og Thomas Helmig optrådte.

- Musik i Østerskoven var en succes på dagen med mange glade mennesker, god stemning og god musik. Nu skal vi have overblik over den samlede økonomi, men vi håber da, at vi kan gentage arrangementet, siger Mikkel Højbo.

Han fortæller, at man havde solgt lidt over 3000 billetter på forhånd. Dertil kom billetsalget på dagen.

- Vi havde håbet på 4000 solgte billetter, men var også klar over, at det kunne blive svært. Det var trods alt første gang med sådan en koncert, og vi konkurrerede også med Le Mans og Champions League-finale i tv, siger han.

God stemning på stadion. Dannie Rosenkrantz/Hobro IK

300 frivillige fik tingene til at fungere uden for scenen, hvor det gode vejr gjorde den kolde fadøl og rosé i vinbaren ekstra tillokkende.

Mikkel Højbo oplyser, at et eventuelt overskud fra Musik i Østerskoven går til Hobro IK's ungdomsafdeling.