Klar til en fysisk kamp

FODBOLD: Når superligaholdet AaB søndag kører 50 kilometer ned ad E45, venter der et iltert Hobro-mandskab, som ikke er bange for at gå til biddet.

I modsætning til aalborgenserne har de gultrøjede haft stor succes på det seneste, og den håber de på en fortsættelse af i "Slaget om Nordjylland".

- Når der kommer mange folk på stadion, og det er lokalopgør, så er jeg sikker på at de 11 på banen - og også dem på bænken - vil være klar til, at kampen godt må blive lidt fysisk, siger cheftræner Thomas Thomasberg.

- Vi har ikke haft nogen kampe endnu, hvor vi har været løbet over ende til sidst, kun måske lidt imod Brøndby, men det var mere hvordan den forløb rent spillemæssigt. Rent konditionelt og nærkampsmæssigt har jeg ikke set noget hold, der har kunnet slå os endnu, fortæller han.

Men selvom Hobro spiller godt, kommer det til at kræve stor tålmodighed, hvis de nordjyske rivaler skal overvindes.

- AaB er et vanvittig godt organiseret hold, og det er dem, der har lukket færrest mål ind i åbent spil. Folk er lidt efter dem, fordi det offensive har haltet lidt, men de har faktisk spillet ret godt forsvarsspil. Ikke kun i defensiven, men på hele holdet, siger han.

Hobro IK modtager AaB på DS Arena søndag klokken 18.00.